Multidão pede renúncia do presidente do Paraguai por negligência no combate à pandemia (vídeos)

Manifestantes foram às ruas na noite desta sexta-feira pedir a saída do presidente Mario Abdo Benítez, diante do colapso da crise sanitária. Horas antes, o ministro da Saúde renunciou após pressão pública. Polícia foi para cima da multidão

247 - Milhares de manifestantes foram às ruas na noite desta sexta-feira (5) na capital do Paraguai, Assunção, para pedir a renúncia do presidente do país, Mario Abdo Benítez, diante do colapso da saúde por conta da pandemia. Benítez é aliado de Jair Bolsonaro, que chama a atenção do mundo pelo desastre no combate à pandemia.

O protesto acontece no mesmo dia em que o ministro da Saúde do país, Julio Mazzoleni, renunciou ao cargo, também devido à pressão política diante da crise sanitária. Nesta quinta, chegou a pedir apoio do Senado diante de um cenário de falta de medicamentos nos hospitais públicos lotados.

As forças policiais utilizaram balas de borracha e gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes, além de água e cavalaria, no momento em que eles tentavam contornar um bloqueio policial para seguir em direção ao Palácio do Governo.

Confira alguns vídeos da manifestação e da repressão da polícia:





