Multilateralismo é o maior pilar da paz, afirma Cuba na Índia

247 - O ministro cubano do Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros, Rodrigo Malmierca, afirmou nesta segunda-feira (13), na Cúpula de Associações da Confederação da Indústria da Índia que o multilateralismo é o pilar mais sólido da paz, informa a Prensa Latina.

Parafraseando Mahatma Gandhi, figura central do movimento de independência da Índia, o representante do país caribenho afirmou que o multilateralismo efetivo é o caminho para a paz, ao discursar na abertura da 28ª edição do evento, que acontece até o dia 15 em colaboração com o Departamento de Promoção da Indústria e Comércio Interno do Ministério do Comércio e Indústria da Índia.

Malmierca destacou os pontos de vista de Cuba sobre o futuro do multilateralismo e enfatizou que o cenário econômico internacional coloca várias questões sobre como contribuir para minimizar a incerteza causada por eventos geopolíticos complexos nos países mais dependentes do comércio e nas populações mais vulneráveis.

Além disso, o ministro cubano perguntou como recuperar os níveis de sustentabilidade econômica afetados pela pandemia de Covid-19 em diferentes partes do planeta e, por sua vez, enfrentar o efeito cada vez mais irreversível das mudanças climáticas.

Assinalou que somente uma ação coordenada, oportuna, inovadora e canalizada por meio da cooperação e da solidariedade poderá alcançar progressos diante dos problemas mencionados.

O enviado cubano também indicou a necessidade de reforçar a vontade política das nações de avançar nos caminhos da integração econômica, para que os povos possam alcançar seus legítimos interesses de desenvolvimento.

E perante as consequências negativas das alterações climáticas causadas pela conduta indiferente ou negligente de múltiplos atores, que impactam muitas economias, apelou a uma ação baseada na cooperação aliada ao crescimento económico.

O ministro cubano saudou a estreita relação de amizade que Cuba e a Índia mantêm há 63 anos, nações que apesar de sua diversidade compartilham posições comuns na agenda multilateral.

A 28ª edição da Cúpula de Associações da Confederação da Indústria da Índia, da qual participa a representação de Cuba, busca promover o associativismo e configurar novas colaborações econômicas entre países e entre empresas.

Malmierca e a delegação que o acompanha reuniram-se esta segunda-feira com o chefe de Energia e Energias Novas e Renováveis ​​da Índia, Raj Kumar Singh, e no domingo mantiveram uma reunião com o Ministro do Comércio e Indústria da Índia, Assuntos do Consumo, Alimentação e Distribuição Pública e Têxteis, Piyush Goyal.

Os dois países concordaram que há potencial para aumentar o intercâmbio bilateral e o lado cubano também expressou sua vontade de incentivar o investimento de capital indiano em Cuba, bem como projetos conjuntos em energia renovável e indústria farmacêutica.

