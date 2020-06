Mundo já tem mais de 500 mil mortos por coronvírus, diz Universidade Johns Hopkins

247 - Levantamento da universidade Johns Hopkins neste domingo (28) mostrou que o mundo já registra mais de 500 mil mortes por Covid-19.

O Brasil é o segundo país, em números absolutos, com mais confirmações de mortes por coronavírus. Atrás apenas dos EUA que já ultrapassa as 125 mil mortes. Reino Unido, Itália, França e Espanha seguem como os países com mais mortos, mas apresentam estabilidade na contagem diária de vítimas.

Também neste domingo, o número de casos confirmados de novo coronavírus no mundo ultrapassou a marca de 10 milhões. O aumento em mais de 1 milhão de novos casos confirmados aconteceu em menos de uma semana.

