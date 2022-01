Mundo tem 3.988 voos cancelados no segundo dia de 2022

O número de atrasos no segundo dia do ano também é alto: 10.090 voos não saíram no horário previsto edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Os passageiros de todo o mundo têm sofrido com atrasos e cancelamentos de voos devido ao aumento das contaminações pela variante Ômicron e pelas condições climáticas ruins.

Segundo levantamento da plataforma Flight Aware, que monitora voos em todo o mundo, somente até as 16h30 deste domingo (2/1), 3.988 deslocamentos aéreos tinham sido cancelados. Entre eles, 2.362 saiam dos Estados Unidos ou tinham o país como destino.

O número de atrasos no segundo dia do ano também é alto: 10.090 voos não saíram no horário previsto, segundo dados do site.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE