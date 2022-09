Mundo unipolar está cambaleando, enquanto "nova realidade" emerge, dizem Rússia e China

Apoie o 247

RT - A Rússia e a China partilham o entendimento de que um mundo unipolar se tornou impossível e que uma "nova realidade" está chegando, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

"Nós acreditamos - em uníssono com os nossos camaradas chineses - que a existência de um mundo unipolar é impossível", disse Peskov aos jornalistas na terça-feira.

Moscou e Pequim concordam que é "uma situação impossível" quando "o chamado 'Golden billion' reivindica o direito de inventar regras na economia, na política e o direito de impor a sua vontade a outros países", observou ele.

No mundo de língua russa, o termo "Golden billion" refere-se frequentemente às populações ricas dos EUA, União Europeia e outras nações ocidentais.

A fundação do sistema unipolar começou a " tremer e cambalear seriamente". Uma nova realidade está emergindo", salientou o porta-voz do Kremlin.

Peskov fez eco das palavras do presidente russo Vladimir Putin, que disse em finais de agosto que "o obsoleto modelo unipolar está sendo substituído por uma nova ordem mundial baseada nos princípios fundamentais da justiça, igualdade e reconhecimento do direito de cada nação e Estado ao seu caminho soberano de desenvolvimento".

Segundo o líder russo, "centros políticos e econômicos fortes agindo como uma força motriz deste processo irreversível estão sendo moldados na região da Ásia-Pacífico".

Putin e o seu homólogo chinês Xi Jinping deverão realizar uma reunião no final desta semana à margem da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) no Uzbequistão. Vai ser a primeira viagem de Xi fora da China desde o surto da pandemia de Covid-19.

Quando questionada sobre as próximas conversações de segunda-feira, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, lembrou que os EUA "deixaram claras as nossas preocupações sobre a profundidade do alinhamento e dos laços da China com a Rússia, mesmo quando a Rússia prossegue uma guerra de agressão na Ucrânia".

Em junho, Putin e Xi descreveram as relações entre a Rússia e a China como estando "a um nível sem precedentes e em constante melhoria", segundo o Kremlin.

Pequim recusou-se a aderir às sanções internacionais impostas a Moscou por causa da sua operação militar na Ucrânia. Em vez disso, os dois países impulsionaram a cooperação e o comércio, com a Rússia a tornar-se o principal fornecedor de petróleo à China, entre outras coisas.

