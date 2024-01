Museus de Londres concordam em emprestar tesouros roubados para Gana

Apoie o 247

(Sputnik) - O Museu Britânico e o Museu Victoria and Albert (V&A) emprestarão uma coleção inestimável de regalias associadas à corte real Asante, em ouro e prata, para Gana sob um acordo de empréstimo de três anos, disseram os museus em um comunicado conjunto na quinta-feira.

As relíquias foram roubadas de Gana pelo exército britânico durante a era colonial e subsequentemente adquiridas pelos museus em leilões na Europa. Elas incluem 17 itens da coleção do V&A e 15 do Museu Britânico, como um cachimbo de paz de ouro, um ornamento de ouro em forma de harpa e distintivos de lavadores de alma de ouro fundido.

"Esses objetos têm significado cultural, histórico e espiritual para o povo Asante. Eles também estão indissociavelmente ligados à história colonial britânica na África Ocidental, sendo muitos deles saqueados de Kumasi durante as guerras Anglo-Asante do século XIX", diz o comunicado.

Os artefatos serão expostos este ano no Museu Palácio de Manhyia, em Kumasi, a principal cidade da Região Ashanti de Gana. Farão parte de uma exposição que celebra o 25º aniversário de prata de Otumfuo Osei Tutu II, descendente direto dos governantes Asante, bem como comemora o 150º aniversário da Terceira Guerra Anglo-Asante e o 100º aniversário do retorno do governante Asante Prempeh I do exílio nas Seychelles.

