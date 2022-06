Museus sudaneses pedem devolução de artefatos levados por colonizadores britânicos

Apoie o 247

Sputnik - Funcionários do Museu Nacional do Sudão esperam a devolução de artefatos de "valor inestimável" e partes de "corpos levados por soldados britânicos, administradores coloniais e viajantes".

Em uma lista que inclui itens como valiosas armaduras, armas, roupas e os estandartes de combatentes que resistiram à força britânica que invadiu e colonizou o Sudão há mais de 120 anos, o pedido das autoridades sudanesas chegou ao Reino Unido.

Os itens mais controversos são dois crânios retirados do campo de batalha onde guerreiros sudaneses tentaram impedir o avanço da força britânica e egípcia que caracterizou a Batalha de Ondurmã, em 1898.

"Temos que fazer uma grande campanha. Essas pessoas são nossos irmãos, nossos heróis. Eles unificaram e defenderam nosso país. É uma história muito especial de resistência ao imperialismo. Seus descendentes deveriam ver tudo isso daqui", disse Eglal el-Malik, diretor do museu sudanês.

Segundo ele, existem milhares de itens do Sudão em coleções britânicas espalhadas pelo mundo — lembrando que o domínio colonial do Reino Unido durou até 1956.

Os dois crânios, mantidos pelo Museu Anatômico, em Edimburgo, na Escócia, foram levados pelo explorador Reginald Koettlitz e pelo empresário Henry Wellcome e fazem parte do grande número de restos humanos removidos por europeus ocidentais da África.

Esses remanescentes foram frequentemente usados ​​em pesquisas pseudocientíficas para apoiar teorias racistas durante e imediatamente após a corrida para colonizar o continente no fim do século XIX.

Autoridades sudanesas disseram que gostariam de ver muitos dos itens em exibição em um novo museu a ser inaugurado em Ondurmã nas próximas semanas, que contará, de uma nova perspectiva, a história de como os britânicos colonizaram o Sudão.

"Quero mostrar os detalhes reais da Batalha de Ondurmã e não posso fazer isso sem todos os itens. É muito importante que o povo sudanês saiba", disse o curador Ahmed Mohammed ao jornal The Guardian.

Há um grande número de itens arqueológicos e outros itens valiosos do Sudão no exterior, incluindo um busto do imperador romano Augusto, que está em Londres, e uma coleção inestimável de joias de ouro saqueadas de túmulos reais.

