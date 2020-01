Na Argentina, Fernández anuncia aumento de salário para trabalhadores do setor privado

O governo de Alberto Fernández anunciou um reajuste salarial de 4 mil pesos argentinos (cerca de R$ 270) para os trabalhadores do setor privado edit

247 - O governo de Alberto Fernández anunciou um reajuste salarial de 4 mil pesos argentinos (cerca de R$ 270) para os trabalhadores do setor privado. De acordo com ministro do Trabalho, Claudio Moroni, “o importante desse benefício é que é um aumento de salário, não uma bolsa ou um benefício temporário ou contingente, é uma conquista permanente”.

A atual gestão de esquerda na argentina também anunciará nesta semana medida semelhante voltadas aos trabalhadores do setor público. O valor ainda está sendo negociado com os sindicatos.

Atualmente, a economia tem os índices de desemprego de 14% e de inflação de 55% anual registrados no último ano da gestão de Maurício Macri.