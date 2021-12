Na Argentina, Lula busca reatar laços do Brasil com a América do Sul

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está em viagem à Argentina, será recebido nesta sexta-feira (10) pelo presidente Alberto Fernández, e sua vice, a ex-presidente Cristina Kirchner, na Casa Rosada. Lula, que será recebido com honras de chefe de Estado, receberá um prêmio sobre direitos humanos e irá participar de um ato cívico-cultural para celebrar a democracia, além de participar de reuniões com líderes sindicais e políticos argentinos.

Após o encontro na Casa Rosada, Lula, Fernández e Kirchner se reunirão com o povo argentino na emblemática Plaza de Mayo, em um evento cultural que marca o Dia dos Direitos Humanos e os 38 anos do fim da ditadura militar na Argentina.

Um dos objetivos da viagem de Lula é reatar os laços do Brasil com o país vizinho e também com toda a América do Sul e romper com o isolamento cada vez maior resultante da política externa errática praticada pelo governo Jair Bolsonaro. O ex-presidente também aproveitará a ocasião para agradecer o apoio que recebeu de Alberto Fernández, da vice-presidenta Cristina Kirchner e dos trabalhadores argentinos quando estava preso injustamente em Curitiba.

Veja a postagem do presidente Alberto Fernández sobre o assunto e confira a agenda do ex-presidente Lula nesta sexta-feira e no sábado.

Sexta-feira, 10 de dezembro

15:00

Recepção na Casa Rosada pelo Presidente Alberto Fernandez. A recepção será com altos honores.

16:00

Ato na Casa Rosada. Entrega dos Prêmios Azucena Villaflor às Defensoras e Defensores dos Direitos Humanos. O ato será presidido pelo Presidente Alberto Fernández e o Presidente Lula, que também será homenageado pela sua luta pelos direitos humanos e contra o lawfare.

18:30

Ato Artístico e Cultural na Plaza de Mayo. Comemoração dos 38 anos de democracia, 2 anos do governo de Alberto Fernández y o Dia dos Direitos Humanos. Tocam bandas e grupos musicais. Participam: Presidente Alberto Fernández, Presidenta Cristina Fernández de Kirchner e Presidente Lula.

Sábado, 11 de dezembro

11:00

Ato com as centrais sindicais argentinas, CGT e CTA.

