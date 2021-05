Na Assembleia Mundial de Saúde, países em desenvolvimento agradecem à China por ajuda com vacinas

Rádio Internacional da China - Na Assembleia Mundial de Saúde, nesta terça-feira (25), países em desenvolvimento agradecem à China por ajuda com vacinas. O representante do Senegal disse que seu país começou a vacinação contra o Covid-19 no dia 23 de fevereiro e o primeiro lote de vacinas era proveniente da China.

O representante de Uganda disse que as vacinas foram desenvolvidas tão rapidamente porque a parte chinesa compartilhou a sequência do gene original do novo coronavírus.

O representante do Egito indicou que, na área de vacinas, seu país já estabeleceu uma relação construtiva com outros países membros da Organização Mundial da Saúde, especialmente, uma cooperação estreita com a China.

O representante do México agradeceu a China e outras nações pelo apoio para a promoção de vacinação em seu país.

O representante do Níger afirmou que, com o apoio da China, o povo nigerino começou a receber a vacinação em março deste ano.

