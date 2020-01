Na Austrália, fumaça atrapalha resgates e número de mortos aumenta

247 - Autoridades da Austrália reabriram estradas que estavam bloqueadas por causa de incêndios, mas a fumaça ainda atrapalha os resgates. As queimadas atingiram mais de 8 milhões de hectares de terras pelo país. Também deixou cidades sem eletricidade e cobertura de telefonia móvel. Até a manhã desta segunda-feira, 25 mortes haviam sido confirmadas. Scott Morrison, o primeiro-ministro, anunciou um plano de US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 5,69 bilhões) para uma agência nacional de recuperação do incêndio florestal.

A polícia confirmou nesta segunda-feira a morte de um homem de 71 anos que estava desaparecido desde 31 de dezembro na costa sul do estado de New South Wales.

De acordo com o primeiro-ministro estadual de Victoria, Daniel Andrews, cerca de 400 pessoas foram retiradas via aérea no domingo (5) da cidade de Mallacoota, um balneário. “Nós tínhamos planos de tirar via aérea outros 300, mas a fumaça impediu”, ele disse.

Scott Morrison, primeiro-ministro, informou que cerca de 4 mil cabeças de gado e ovelhas morreram nos incêndios.