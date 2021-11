Na COP26, Biden diz que luta pelo clima é "oportunidade incrível" para economia mundial

"Temos a capacidade de investir em nós mesmos e construir um futuro de energia limpa e, no processo, criar milhões de empregos e oportunidades", disse o mandatário norte-americano edit

247 - Em discurso na COP26, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a luta para conter as mudanas climáticas é também uma "oportunidade incrível" para a economia mundial, de acordo com a AFP.

A agenda ambiental, segundo ele, pode gerar milhões de empregos no mundo. "Estamos em um ponto de inflexão na história mundial. (..) Temos a capacidade de investir em nós mesmos e construir um futuro de energia limpa e equitativo e, no processo, criar milhões de empregos e oportunidades bem remuneradas em todo o mundo".

O mandatário norte-americano também destacou que as políticas de preservação ambiental precisam ser implementadas já. "Para dizer o óbvio, encontramos os olhos da história sobre nós e uma questão profunda diante de nós. É simples: vamos agir? Faremos o que for necessário? Vamos aproveitar a enorme oportunidade que temos diante de nós? Ou condenaremos as gerações futuras a sofrer. Esta é a década que determinará a resposta. Nesta década. Glasgow deve ser o pontapé inicial de uma década de ambição e inovação para preservar nosso futuro comum".

