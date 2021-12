Na cúpula da Alba, Ortega denuncia perseguição contra a Nicarágua

Apoie o 247

ICL

247 - O Presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, denunciou nesta terça-feira (14), em Havana, a perseguição sofrida por seu país desde a colonização espanhola, como resultado das condições geográficas favoráveis e da busca de um canal interoceânico, informa a Prensa Latina.

Em seu discurso durante a 20ª Cúpula da Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América – Tratado Comercial do Povo (ALBA-TCP), o presidente nicaraguense mencionou como os Estados Unidos, desde a aplicação da Doutrina Monroe, procuraram dominar a área.

Isto explica, disse Ortega, as contínuas invasões da nação centro-americana por Washington desde o século XIX e o surgimento de sentimentos anti-imperialistas entre seus cidadãos durante as batalhas contra o expansionismo americano no território.

PUBLICIDADE

O chefe de Estado aludiu à resistência de Augusto C. Sandino e seu pequeno exército contra os invasores do norte, à vitória subsequente sobre eles e à sua constante busca de negociação e paz através do diálogo, até seu assassinato em 21 de fevereiro de 1934.

Depois, o governo americano e os países europeus reconheceram como legítima a ditadura de Anastasio Somoza García e seus filhos durante quatro décadas, a violação dos direitos humanos, os crimes e assassinatos, uma tirania derrubada em 1979 pela Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN).

PUBLICIDADE

“É de onde viemos, essas são nossas lutas, é por isso que somos profundamente anti-imperialistas. Houve muitas agressões contra a Nicarágua. Derrotamos o último Marine deixado pelo imperialismo (Anastasio Somoza Debayle) e a Revolução triunfou. Depois veio outra guerra, com mais de 50 mortes e destruição”, lembrou ele.

Mencionou o estabelecimento de bases contra o país de El Salvador, Honduras e Costa Rica durante os anos 80 e condenou a promoção americana de atos desestabilizadores na Nicarágua em 2018, as centenas de vítimas e as consequências econômicas associadas.

PUBLICIDADE