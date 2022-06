Na Cúpula das Américas, Biden diz que democracia está "sob assalto" no mundo

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, destacou em seu discurso de abertura da Cúpula das Américas, nesta quarta-feira (8) que a democracia corre risco em todo o mundo.

"A democracia é uma marca registrada da nossa região. (...) E ao nos reencontrarmos hoje é um momento que a democracia está sob assalto em todo o mundo, vamos nos unir, novamente, para renovar nossa convicção de que a democracia não é apenas uma característica marcante e definidora de nossas histórias americanas, mas um ingrediente essencial para nosso futuro como americano."

Biden propôs também uma discussão sobre a imigração "segura e ordenada" para o país. A imigração segura e ordenada é "boa para todas as nossas economias, inclusive para os Estados Unidos" e pode ser "um catalisador para o desenvolvimento sustentável", disse o chefe da Casa Branca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Biden também anunciou a Parceria das Américas para a Prosperidade Econômica que, seria baseada nos mesmos valores fundamentais de seu governo para fomentar a competitividade econômica a longo prazo nos Estados Unidos. "A economia de cima para baixo não funciona, mas quando investimos no fortalecimento dos trabalhadores e da classe média (...) é assim que podemos aumentar a oportunidade para diminuir a desigualdade persistente. Precisamos quebrar o ciclo onde as comunidades marginalizadas são as mais atingidas por desastres e têm os menores recursos para se recuperar de crises e das próximas crises", complementou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A parceria está dividida em cinco pontos chaves. O primeiro deles será reerguer instituições econômicas regionais, especialmente o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), seguido pela criação de empregos com a transição para energias verdes e renováveis. Além desses dois, se pretende aumentar a resiliência das cadeias de suprimentos, melhorar serviços públicos e aumentar o comércio exterior regional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE