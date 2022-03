Na Espanha, milhares de pessoas protestam contra o aumento de preço dos combustíveis

O preço da energia aumentou 72% no ano passado na Espanha, situação que está se acentuando desde o início da operação especial da Rússia na Ucrânia, edit

Sputnik - Com o aumento progressivo nos preços dos produtos alimentares, da energia e dos combustíveis, milhares de pessoas se manifestarem nas ruas da Espanha neste fim de semana.

No sábado (19), as manifestações foram convocadas principalmente pelo partido Vox, apontado por muitos na Espanha como de extrema-direita. Além de Madri, os protestos se formaram em várias cidades do país.

Na capital, milhares de pessoas se reuniram na prefeitura carregando bandeiras da Espanha e entoando slogans contra o primeiro-ministro, Pedro Sánchez. Os manifestantes pediam, também, a demissão imediata do premiê.

O Vox, escreve o jornal El Periódico, usa o descontentamento da população diante da alta no custo de vida para organizar as manifestações e mobilizar militantes.

