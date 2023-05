Na Holanda, homem é preso com carteira de motorista falsa em nome de Boris Johnson

O falso documento, "emitido" em 2019 e com validade até o ano 3000, apresentava o nome, foto e data de nascimento do ex-primeiro-ministro britânico edit

247 - Na segunda-feira (1), a polícia holandesa apreendeu uma carteira de motorista falsa com a identidade do político britânico Boris Johnson. O incidente ocorreu após um homem, suspeito de dirigir embriagado, causar um acidente de carro na cidade de Groninga, na Holanda.

De acordo com reportagem de O Globo, o falso documento, "emitido" em 2019 e com validade até o ano 3000, apresentava o nome, foto e data de nascimento do ex-primeiro-ministro britânico. O suspeito, um homem de 35 anos, foi detido pela polícia, mas a origem da falsificação não foi divulgada pelas autoridades.

A polícia ironizou a situação em sua conta no Instagram, afirmando que "infelizmente para esta pessoa, não caímos na armadilha". Segundo a jornalista Kysia Hekster, da emissora pública holandesa NOS e antiga correspondente na Rússia, carteiras de motorista falsificadas podem ser facilmente adquiridas em lojas turísticas na Ucrânia.

