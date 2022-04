Na Índia, chanceler russo diz que há progresso nas negociações com Ucrânia

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, ainda falou das negociações com a Índia sobre métodos de pagamentos alternativos ao dólar em suas transações comerciais edit

247 - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou nesta sexta-feira, 1º, em visita à Índia, que houve progresso nas negociações sobre o status de neutralidade da Ucrânia.

"Esses acordos devem ser concluídos (...), há algum progresso admitindo a impossibilidade da Ucrânia fazer parte de qualquer bloco", disse. Ele ainda apontou que tem alguma “entendimento” sobre a situação na região de Donbass, onde ficam as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk.

Lavrov, que se reuniu com o chanceler indiano, Subrahmanyam Jaishankar, agradeceu a postura neutra do país no conflito por considerar o assunto "em sua totalidade, não apenas de uma das partes".

"Sempre respeitamos o interesse do outro (...) e esse foi o sentido da nossa conversa que abrangeu todas as áreas bilaterais", explicou. De acordo com ele, a posição da Índia "não muda em decorrência de ordens ou ameaças" e, por isso, Moscou respeita a nação e outras que "não mudam de posição sob pressão" e querem "resolver o problema".

Alternativa ao dólar

Rússia e Índia estão negociando métodos de pagamentos alternativos ao dólar em suas transações comerciais, uma reação às sanções contra a Rússia, à impossibilidade dos bancos russos acederem ao sistema de comunicação interbancária internacional SWIFT e ao bloqueio da reserva cambial do Banco Central da Rússia.

No entanto, Lavrov defendeu um método de câmbio baseado em moedas nacionais, dando independência diante de um sistema financeiro que "pode fechar a qualquer momento" e cujos criadores "podem roubar seu dinheiro à noite", método que os Estados Unidos têm utilizado contra inimigos políticos, como o Talibã no Afeganistão, o governo Nicolás Maduro na Venezuela, entre outros.

"Está absolutamente claro que as transações seriam feitas através deste sistema sem passar por dólares, euros e outras moedas que se revelaram totalmente pouco confiáveis", disse o diplomata.

Ele assegurou que, se a Índia quiser comprar "qualquer bens" da Rússia, "estaremos prontos para discutir e alcançar formas de cooperação mutuamente aceitáveis".

