Na Indonésia, Wang diz a Blinken que direção dos laços EUA-China corre sério risco de 'desviar'

Sputnik - Para chefe da diplomacia chinesa, EUA sofrem cada vez mais de "chinofobia". Do lado norte-americano, secretário expressou preocupações com a relação amigável entre Pequim e Moscou e disse que uma ligação entre Biden e Xi Jinping pode acontecer em breve.

Neste sábado (9), o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, e o secretário de Estado, Antony Blinken, se encontraram em Bali na Indonésia e sentaram na mesma mesa para discutir questões entre Washington e Pequim.

De acordo com a Reuters, Wang disse ao seu colega norte-americano que direção das relações EUA-China corre o risco de ser "desviada" devido a um problema de percepção dos estadunidenses perante os chineses.

"Muitas pessoas acreditam que os Estados Unidos estão sofrendo de um ataque cada vez mais sério de 'chinafobia'", afirmou o chanceler asiático.

Ao mesmo tempo, Wang declarou que disse que Washington deve cancelar as tarifas adicionais impostas a Pequim o mais rápido possível e cessar as sanções unilaterais às empresas chinesas, em uma troca que o comunicado caracterizou como "profunda" e "franca".

Além disso, o lado norte-americano deve ser cauteloso em suas palavras e ações quando se trata de Taipé e não deve enviar nenhum sinal errado às forças da "independência de Taiwan", reforçou o ministro chinês.

Do lado estadunidense, Blinken trouxe a preocupação dos EUA com o alinhamento entre China e Rússia.

"Eu compartilhei novamente com o conselheiro de Estado que estamos preocupados com o alinhamento da República da China com a Rússia", acrescentando que Pequim não está se comportando de maneira neutra uma vez que apoiou Moscou nas Nações Unidas e "amplificou a propaganda russa".

Além disso, o secretário de Estado norte-americano relembrou que o presidente chinês, Xi Jinping, deixou claro em uma ligação com o presidente russo, Vladimir Putin, em 13 de junho que ele defende a decisão de formar uma parceria com a Rússia.

Questionado sobre sua recusa em conversar com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, no G20, Blinken disse: "O problema é este: não vemos nenhum sinal de que a Rússia, neste momento, esteja preparada para se envolver em uma diplomacia significativa", relata a mídia.

O secretário de Estado também afirmou que os líderes Joe Biden e Xi Jinping devem falar novamente nas próximas semanas.

