Na invasão ao Capitólio, mulher com bandeira “não pise em mim” é pisoteada até morrer

Roseanne Boyland participou da manifestação agressiva que resultou na invasão ao Capitólio dos EUA no início do mês

Saullo Brenner, Metrópoles - A americana Roseanne Boyland, de 34 anos, foi pisoteada até a morte após a invasão ao Capitólio dos Estados Unidos, no início deste mês. A mulher compareceu à manifestação segurando uma bandeira com a frase “Don’t Tread on Me” — no português, “Não pise em mim”.

O chefe do Departamento de Polícia Metropolitana de Washington D.C., Robert Contee, confirmou o falecimento de Roseanne. Ela integrava um movimento a favor do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, e, no momento da fuga do capitólio, teria caído e sido esmagada.

