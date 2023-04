Na ONU, Lavrov fala sobre o preço do conflito na Ucrânia e o mau comportamento das potências ocidentais

Apoie o 247

TASS - O mundo se aproximou talvez de uma linha ainda mais perigosa do que a que esteve perto durante a Guerra Fria, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, ao Conselho de Segurança da ONU em uma reunião sobre multilateralismo efetivo por meio da defesa dos princípios da Carta da organização.

Segundo Lavrov, o futuro das relações internacionais depende do desfecho do conflito na Ucrânia.

Ele pediu aos Estados Unidos e à Europa que respeitem outros membros da comunidade internacional e enfatizou que ninguém jamais concedeu à "minoria ocidental" o direito de falar em nome de toda a humanidade.

Aqui estão os principais pronunciamentos de Lavrov.

Sobre a conduta das potências ocidentais

"Ninguém autorizou a minoria ocidental a falar em nome de toda a humanidade. Eles devem se comportar decentemente e respeitar todos os membros da comunidade internacional", enfatizou.

"Há muito tempo o Ocidente se sente desconfortável negociando em formatos universais como as Nações Unidas", disse ele, acrescentando que, para fundamentar seu caminho para minar o multilateralismo, introduziu a "ideia de democracias contra autocracias". Junto com as cúpulas pela democracia, cujos participantes são escolhidos pelo "autoproclamado hegemon", estão se estabelecendo outros clubes para os escolhidos, que funcionam como um atalho para as Nações Unidas". Eles são "concebidos para minar as negociações sobre temas relevantes sob os auspícios das Nações Unidas, para impor conceitos e soluções não consensuais que sirvam ao Ocidente". "Primeiro, eles negociam algo (...) com alguns participantes e depois apresentam esses acordos como a posição da comunidade internacional."

Sobre a Ucrânia

A questão ucraniana não pode ser considerada isoladamente do contexto geopolítico. "Não se trata absolutamente da Ucrânia, mas de como as relações internacionais serão construídas no futuro: por meio de um consenso sólido baseado em um equilíbrio de interesses ou por meio da promoção agressiva e explosiva da hegemonia [do Ocidente]. "É óbvio para qualquer pessoa imparcial que o regime nazista em Kiev não pode ser visto como representante dos residentes dos territórios que se recusaram a reconhecer o resultado do sangrento golpe de Estado em fevereiro de 2014 e contra os quais os golpistas desencadearam uma guerra."

Sobre a situação no mundo

"Mais uma vez, como durante a Guerra Fria, chegamos a uma linha perigosa e talvez ainda mais perigosa", disse Lavrov. "A situação é exacerbada pela perda de fé no multilateralismo, pois a agressão financeira e econômica ocidental destrói os benefícios da globalização. Os EUA e seus aliados abandonam a diplomacia e exigem que as relações sejam esclarecidas no campo de batalha."

"Enquanto propaga suas 'regras' no cenário internacional, o Ocidente tem um domínio sobre o multilateralismo e a democracia em casa, utilizando ferramentas cada vez mais repressivas para suprimir qualquer dissidência - assim como o regime criminoso de Kiev, com o apoio de seus mestres - os EUA e seus aliados - está fazendo", disse o ministro.

Sobre a região da Ásia-Pacífico

De acordo com Lavrov, um "sistema aberto bem-sucedido de cooperação econômica e de segurança evoluiu por décadas em torno da ASEAN". "Este sistema produziu abordagens consensuais que satisfazem tanto a ASEAN quanto seus parceiros de diálogo."

Mas agora, "os EUA e seus aliados empregaram recursos significativos em um esforço para minar o multilateralismo na região da Ásia-Pacífico". "Abordagens baseadas em blocos que minam o multilateralismo centrado na ASEAN são evidentes na criação da aliança militar AUKUS, para a qual Tóquio e Seul e até vários países da ASEAN são empurrados. Sob a égide dos Estados Unidos, mecanismos estão sendo criados para interferir nas questões de segurança marítima com o objetivo de garantir os interesses unilaterais do Ocidente nas águas do Mar do Sul da China."

Sobre a ONU

"Sempre houve um desequilíbrio quantitativo e de pessoal em favor do Ocidente na ONU, mas até recentemente, o secretariado tentou permanecer neutro. Hoje, porém, esse desequilíbrio tornou-se crônico e os funcionários do secretariado cada vez mais frequentemente politicamente motivados se permitem comportamento inapropriado para funcionários internacionais", disse ele. ""Peço ao estimado Secretário-Geral que garanta que todos os seus funcionários observem os requisitos de objetividade de acordo com o Artigo 100 da Carta da ONU."

Sobre vistos para jornalistas russos

"A embaixada dos EUA em Moscou disse sadicamente que estava pronta para emitir passaportes com vistos para eles [jornalistas] quando nosso avião já havia decolado", disse ele.

A delegação que acompanhava o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em sua viagem à sede da ONU em Nova York para participar dos eventos do Conselho de Segurança em 24 e 25 de abril teve problemas para obter vistos americanos.

