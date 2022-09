Na ONU, Zelensky pede punição por 'guerra ilegal' da Rússia

Apoie o 247

247 - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu nesta quarta-feira (21) que a Organização das Nações Unidas (ONU) puna a Rússia. O líder ucraniano fez o pedido após o presidente russo, Vladimir Putin, anunciar anunciar a "mobilização parcial" de reservistas e fazer uma ameaça de uso de armas atômicas na guerra.

"A Ucrânia quer paz. A Europa quer paz. O mundo quer paz. E nós vemos quem é o único que quer guerra. Só há um membro da ONU que diria neste momento, se pudesse interromper meu discurso, que está feliz com a guerra", afirmou o presidente da Ucrânia, sem citar Putin. "Mas não vamos deixá-los prevalecer, mesmo que sejam o maior país do mundo", complementou Zelensky, em discurso por vídeo na ONU.

As tropas russas ocuparam o território ucraniano em fevereiro. A Rússia é contra a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), liderada pelos Estados Unidos, que tentam aumentar a influência na Europa.

