Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - O presidente russo, Vladimir Putin, visitou a ponte da Crimeia nesta segunda-feira (5) e enfatizou a importância de uma estrada terrestre conectando a Crimeia com o resto da Rússia em meio a contínuas ameaças da Ucrânia, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

O chefe de Estado, acompanhado pelo vice-primeiro-ministro Marat Khusnullin, dirigiu um carro pela ponte da Crimeia incluindo a pista reparada após o ataque terrorista ucraniano em outubro.

"Putin teve uma breve conversa com funcionários que trabalham na ponte. Em meio a ameaças contínuas, expressas oficialmente por Kiev, de possíveis novos ataques contra a ponte da Crimeia e infraestrutura relacionada, Putin enfatizou a importância da estrada terrestre que liga a Crimeia ao resto da Rússia", observou o porta-voz do Kremlin.

Khusnullin explicou ao líder russo como a estrada foi restaurada, quantas pessoas estiveram envolvidas no processo e que trabalho ainda faltava fazer, segundo o porta-voz do Kremlin.

No dia 8 de outubro, a histórica Ponte da Crimeia que liga a península ao continente russo foi danificada como resultado do ataque terrorista, que, segundo Moscou, foi realizado pelos serviços especiais ucranianos. O presidente russo, Vladimir Putin, disse então que, por meio de suas contínuas atividades terroristas, Kiev se colocou no mesmo nível dos grupos terroristas mais odiosos e prometeu responder duramente a tais crimes. Como consequência, no dia 10 de outubro, a Rússia lançou ataques regulares usando armas guiadas com precisão contra a infraestrutura ucraniana.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.