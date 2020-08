Na segunda jornada, convenção republicana faz acenos à família e simula ‘compaixão’ por vítimas da Covid

A esposa do presidente Donald Trump, Malania, fez o principal discurso da segunda jornada da convenção republicana. Ela homenageou as vítimas da pandemia, falou em imigração e apelou à harmonia racial edit

247 - Em luta pela reeleição, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levou sua mulher, Melania, à segunda jornada da convenção republicana para dar um tom de "compaixão" social e racial à campanha. Fez parte da encenação o perdão a um ex-criminoso e a supervisão a uma cerimônia de naturalização de cinco imigrantes.

O discurso da mulher de Trump voltou-se para a família e para o elogio do presidente. "No meu marido, têm um presidente que não vai parar de lutar por vocês e pelas vossas famílias", garantiu a primeira-dama, num discurso no qual abordou o racismo e as vítimas da pandemia.

A primeira-dama falou nas vítimas da pandemia, que matou quase 180 mil pessoas nos EUA. "As minhas mais profundas condolências vão para todos os que perderam um ente querido", afirmou Melania, que encerrou a segunda noite da convenção. "O Donald não descansará até que tenha feito tudo o que puder para cuidar de todos os afetados por esta terrível pandemia", disse.

Ela mencionou ainda as manifestações antirracistas geradas pelo assassinato de George Floyd. "Refleti sobre a agitação racial no nosso país. É uma dura realidade o fato de não nos orgulharmos de partes de nossa história", disse. E fez um apelo. "Peço aos cidadãos deste país que parem por um momento, façam uma pausa e vejam as coisas de todas as perspectivas".

Perante os protestos violentos que tomaram algumas ruas nos EUA, Melania pediu aos cidadãos que "parem com a violência e com as pilhagens".

Outro pronunciamento de destaque no segundo dia da convenção republicana foi o do secretário de Estado Mike Pompeo, que falou desde Israel, onde iniciou um giro pelo Oriente Médio, informam as agências internacionais.

Trump e seus partidários ainda estão em busca de um discurso que levante os índices de aprovação do presidente nas pesquisas e abra caminho para sua reeleição.

