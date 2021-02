Nancy Pelosi anuncia criação de comitê independente para investigar ataque ao Capitólio

Sputnik - A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, anunciou na segunda-feira (15), que vai criar um comitê independente para revisar "fatos e causas" da invasão ao Capitólio.

Pelosi escreveu em uma carta aos legisladores que o comitê será estabelecido como um criado após os ataques de 11 de setembro de 2001, e adicionou que o estabelecimento observará "os fatos e as causas relacionados a prontidão e resposta da Polícia do Capitólio dos EUA e outras federais, estaduais e locais forças policiais", citada pelo canal de televisão CNBS.

Além disso, a presidente da Câmara ponderou a necessidade de alocar financiamento adicional a fim de prover a segurança dos membros do Congresso, ressaltando que "devemos chegar à verdade de como isso aconteceu".

Em 6 de janeiro, trumpistas invadiram o Capitólio após manifestações em Washington, causando a interrupção do funcionamento do Congresso por várias horas. Como resultado do ataque, uma participante dos protestos e um policial morreram no local, e mais três oficiais faleceram por causas não relacionadas à violência.

Agora, o edifício do Congresso permanece sendo guardado por mais de cinco mil soldados da Guarda Nacional e cercado por arame farpado. As tropas supostamente vão ficar até meados de março.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.