Nancy Pelosi deixará a liderança da Câmara dos EUA e permanecerá no Congresso

WASHINGTON, (Reuters) - A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a primeira mulher a ocupar esse cargo poderoso, disse nesta quinta-feira que deixará o cargo de líder democrata da Câmara enquanto seus aliados preparam a passagem da tocha para o deputado Hakeem Jeffries .

Pelosi, uma liberal de 82 anos da Califórnia que serviu duas vezes como presidente da Câmara , disse que permanecerá no Congresso, representando São Francisco, como faz há 35 anos. Ela fez o anúncio um dia depois que os republicanos obtiveram uma pequena maioria na Câmara após as eleições de meio de mandato da semana passada.

Jeffries, de Nova York, seria o primeiro legislador negro a liderar uma das bancadas dos principais partidos no Congresso. O atual democrata nº 2 da Câmara, o líder da maioria Steny Hoyer, endossou Jeffries para o cargo de liderança do partido e disse que também não buscaria um cargo de liderança no próximo Congresso.

Em um comunicado, o presidente Joe Biden chamou Pelosi de "o orador mais importante da Câmara dos Deputados em nossa história".

Pelosi recebeu aplausos de seus colegas democratas ao ocupar seu lugar na câmara para fazer o anúncio e durante seus comentários. Chamando a câmara da Câmara de "terreno sagrado", Pelosi se lembra de ter visitado o Capitólio pela primeira vez quando criança, quando seu pai foi empossado como membro da Câmara.

Ela contou ter trabalhado com três presidentes americanos - o republicano George W. Bush e os democratas Barack Obama e Biden -, mas não mencionou o presidente republicano Donald Trump, que sofreu impeachment duas vezes pela Câmara sob sua liderança. Mas ela aludiu ao ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio pelos apoiadores de Trump.

"A democracia americana é majestosa, mas é frágil. Muitos de nós aqui testemunhamos nossa fragilidade em primeira mão, tragicamente nesta câmara. E, portanto, a democracia deve ser sempre defendida de forças que desejam prejudicá-la", disse Pelosi.

Pelosi também observou o aumento de mulheres e legisladoras minoritárias desde que ingressou na Câmara em 1987.

Prevê-se que os republicanos na quarta-feira ganhem o controle da Câmara após as eleições para o Congresso da semana passada, dando-lhes uma maioria estreita na Câmara que lhes permitirá impedir a agenda legislativa do presidente democrata Joe Biden. Os democratas mantiveram o controle do Senado.

Pelosi desempenhou um papel central na aprovação da agenda legislativa do democrata Biden no Congresso, como fez anteriormente para Obama. Ela ajudou a aprovar a lei de saúde assinada por Obama em 2010, bem como grandes expansões de infraestrutura e gastos climáticos sob Biden. Ela tem sido alvo constante de críticas dos conservadores americanos.

Pelosi tem estado sob pressão nos últimos anos dos democratas mais jovens da Câmara para ceder o poder. Ela foi a mulher eleita de mais alto escalão e mais poderosa da história dos Estados Unidos até Kamala Harris se tornar vice-presidente em janeiro de 2021. A presidente da Câmara é a segunda na linha de sucessão à presidência.

Nos últimos dias, Pelosi disse que o ataque de 28 de outubro a seu marido Paul por um intruso armado com um martelo com motivação política em sua casa em San Francisco, bem como outros fatores, afetariam sua decisão de manter seu papel de liderança.

Os democratas da Câmara devem votar em seus líderes em 30 de novembro.

Na quarta-feira, os republicanos da Câmara ofereceram apoio inicial para Kevin McCarthy servir como porta-voz quando o próximo Congresso for empossado em 3 de janeiro.

Jeffries, 52, anunciaria uma nova geração de liderança para os democratas. O líder democrata James Clyburn, 82, disse que planejava permanecer na liderança, mas não sabia que cargo iria ocupar.

Biden completa 80 anos no domingo. A liderança envelhecida do Partido Democrata levantou questões sobre sua próxima geração, mesmo com os americanos vivendo mais.

Pelosi foi eleita pela primeira vez para a Câmara em uma eleição especial e subiu constantemente na hierarquia, garantindo posições de liderança antes de vencer seu primeiro mandato como presidente da Câmara em 2007.

Ela atuou pela primeira vez como oradora de 2007 a 2011, quando os democratas enfrentaram a oposição à Guerra do Iraque pelo controle da Câmara. Ela voltou a ser oradora em 2019, quando os democratas enfrentaram uma onda de oposição a Trump para ganhar o controle da Câmara e foi reeleita como oradora em novembro de 2021.

O controle republicano da Câmara, projetado na quarta-feira, dá a esse partido não apenas a capacidade de controlar a agenda de Biden, mas também de lançar investigações politicamente prejudiciais contra seu governo e família.

McCarthy, também da Califórnia, atualmente atua como líder republicano na Câmara e enfrentará a eleição de toda a Câmara no início do novo ano. Ainda não estava claro se ele ganharia apoio suficiente de outros republicanos para ganhar a presidência.

