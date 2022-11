Nancy Pelosi vai deixar presidência da Câmara dos Estados Unidos

Deputada democrata, que protagonizou uma crise diplomática com a China, sai do posto depois de vit[oria republicana edit

247 - A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunciou nesta quinta-feira (17) que irá deixar a presidência da Câmara dos Representantes dos EUA e a liderança do Partido Democrata na Casa.

Pelosi, uma deputada do Partido Democrata de 82 anos da Califórnia, que serviu duas vezes como presidente da Câmara, disse que continuará no Congresso representando San Francisco, como tem feito há 35 anos. Ela fez o anúncio um dia depois de os republicanos assegurarem uma estreita maioria na Câmara após as eleições de meio de mandato na semana passada.

Em nota, o presidente Joe Biden chamou Pelosi de "a presidente mais importante da Câmara dos Deputados em nossa história".

Em julho último, Pelosi protagonizou uma crise diplomática com a China ao visitar a ilha de Taiwan, o que viola o princípio de que no mundo existe uma só China.

