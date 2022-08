"Não acho que vão fazer mais alguma coisa", diz Biden sobre atividade militar da China em Taiwan

Apoie o 247

Sputnik Brasil - O presidente dos EUA expressou sua opinião sobre a situação em torno de Taiwan, provocada pela visita de Nancy Pelosi à ilha, que levou a um aumento de atividade militar pela China.

Joe Biden, presidente dos EUA, disse na segunda-feira (8) que não está preocupado com a situação em torno de Taiwan, apesar de continuar tendo questões sobre a situação.

"Não estou preocupado, mas estou preocupado que eles [a China] estejam se movendo tanto quanto estão, mas não acho que vão fazer mais alguma coisa", disse Biden aos jornalistas após uma pergunta sobre Taiwan.

As autoridades chinesas anunciaram nesta segunda-feira (8) o fechamento da parte da baía de Bohai no noroeste do mar Amarelo até 8 de setembro para exercícios militares.

Enquanto isso, na parte sul do mar Amarelo também foram iniciados no sábado (6) exercícios navais de fogo real. Segundo os dados disponíveis, os exercícios durarão até próxima segunda-feira (15).

Na terça-feira (2) a China anunciou exercícios de fogo real em seis áreas adjacentes a Taiwan, de quinta-feira (4) a domingo (7), depois que Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, ignorou seus fortes avisos e visitou a ilha considerada renegada por Pequim como parte de uma turnê pela Ásia.

Em resposta, Pequim impôs sanções contra Taiwan, Pelosi e sua família próxima devido à sua "notória provocação", além de ter quebrado a cooperação em vários setores com os EUA.

