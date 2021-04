"Não confie em Bolsonaro", dizem indígenas a Biden em vídeo sobre acordo da Amazônia

Sr. Biden, os povos indígenas do Brasil sabem que os EUA estão fazendo um acordo secreto com Bolsonaro sobre o clima. Precisamos te avisar:

NÃO CONFIE NELE.

Se o senhor quiser ajudar a Amazônia, fale com quem vive e mantém a floresta viva. #AmazonOrBolsonaro #WhichSideAreYouOn pic.twitter.com/D55uhxrFnX