‘Não estamos isolados’, afirma representante de Taiwan após reunião nos EUA

247 — A representante de Taiwan, Tsai Ing-wen, se reuniu com o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, na Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, em Simi Valley, Califórnia nesta quarta-feira (5).

Tsai agradeceu a recepção e ressaltou que a reunião prova que Taiwan não está isolada, apesar da pressão chinesa. “Sua presença e seu apoio inabalável reafirmam ao povo de Taiwan que não estamos isolados e que não estamos sozinhos”.

“Enfatizei na reunião algo que o presidente Reagan defendia: que, para preservar a paz, temos que ser fortes”, ressaltou Tsai. “Taiwan agradece por ter os Estados Unidos ao lado, enquanto enfrentamos desafios únicos de nossa era”, declarou.

A China se opôs fortemente à reunião, apontando que a ilha faz parte de seu território.

Os Estados Unidos reconhecem Pequim, mas estimulam Taiwan, sendo o seu maior fornecedor de armas.

“A amizade entre o povo de Taiwan e os Estados Unidos é vital para manter a liberdade econômica, a paz e a estabilidade regional”, disse McCarthy. “Honraremos nossas obrigações e reiteramos nosso compromisso com nossos valores compartilhados. Nossa cooperação com o povo de Taiwan continuará se expandindo por meio do diálogo e da troca”, comentou.

