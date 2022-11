'Não existe UE, existe apenas o 51º estado dos EUA', diz Medvedev sobre vídeo da Comissão Europeia

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, comentou sobre a edição feita no vídeo postado no Twitter da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta quarta-feira (30).

Segundo o ex-presidente russo, "é evidente" que a medida foi tomada após críticas de Washington.

"Parece extremamente humilhante. Não existe UE, o que existe é o 51º estado [dos EUA]", disse Medvedev.

No vídeo, von der Leyen destacou que, "de acordo com estimativas até o momento, mais de 20.000 civis e 100.000 militares já morreram".

Entretanto, posteriormente, a parte que fala sobre o número de mortos e feridos acabou sendo completamente removida das declarações escrita e oral da presidente, conforme noticiado.

Em seguida, a porta-voz da Comissão Europeia, Dana Spinant, assegurou no Twitter que houve uma "inexatidão" e que a estimativa usada na declaração da presidente da Comissão Europeia foi baseada em dados de "fontes externas".

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.