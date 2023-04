'Não há bala de prata para a Ucrânia contra a Rússia', diz chefe do Estado-Maior dos EUA

Apoie o 247

Sputnik - Chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, Mark Miley, disse que que não há "bala de prata" que os EUA e seus aliados possam dar à Ucrânia para vencer a Rússia, mesmo quando as tropas ucranianas se preparam para treinar no tanque de batalha M1 Abrams.

As declarações de Miley foram dadas ontem (21) em conjunto com o secretário de Defesa, Lloyd Austin, após uma reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia na Base Aérea de Ramstein, na Alemanha.

"Acho que o tanque M1, quando for entregue, fará a diferença [mas] não existe bala de prata", disse Miley citado pela Bloomberg.

De acordo com a mídia, as observações do principal militar norte-americano destacam os esforços estadunidenses para resistir ao argumento de Kiev e de alguns aliados de que um determinado sistema de armas – como tanques de batalha ou F-16 ou sistemas de artilharia de longo alcance – será o equipamento que mudará o rumo do conflito.

Os Estados Unidos e as nações europeias forneceram armamento sucessivamente mais avançado para Kiev, mas as linhas de frente da invasão permaneceram praticamente fixas por meses.

Austin também fez questão de frisar, segundo a mídia, que os aliados estão unidos apesar do maior vazamento de segredos oficiais dos EUA em uma década.

A reunião de Ramstein ocorre um dia depois que o chefe da Otan, Jens Stoltenberg, fez uma viagem surpresa a Kiev, a primeira desde o início da operação russa, e disse que todos os aliados da Aliança Atlântica concordam que a Ucrânia deve se tornar um membro da aliança, conforme noticiado.

