Não há 'mais espaço para a hegemonia americana': Rússia comenta visita de Pelosi a Taiwan

Moscou ainda pediu a Washington que se abstenha de ações que prejudiquem a estabilidade na região e no mundo edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A Rússia classificou a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan como uma "clara provocação no espírito da linha agressiva dos EUA".

Em comunicado emitido nesta terça-feira (2), o Ministério das Relações Exteriores da Rússia esclareceu que a visita de Nancy Pelosi é mais um episódio "da linha agressiva dos EUA" para conter a influência da China na região.

"Consideramos sua visita como uma clara provocação no espírito da linha agressiva dos EUA sobre a contenção abrangente da China", disse o ministério em um comunicado, acrescentando que a "China tem o direito de tomar as medidas necessárias para proteger sua soberania".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Acreditamos que as relações entre os lados do Estreito de Taiwan são um assunto puramente interno da China. O lado chinês tem o direito de tomar as medidas necessárias para proteger sua soberania e integridade territorial na questão de Taiwan", diz o comunicado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A posição de princípio da Rússia permanece inalterada: partimos do fato de que existe apenas uma China, o governo da RPC [República Popular da China] é o único governo legítimo que representa toda a China, e Taiwan é parte integrante da China", destaca a nota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moscou ainda pediu a Washington que se abstenha de ações que prejudiquem a estabilidade na região e no mundo.

"Pedimos a Washington que se abstenha de ações que prejudiquem a estabilidade regional e a segurança internacional, e reconheça a nova realidade geopolítica, na qual não há mais espaço para a hegemonia americana", conclui o MRE russo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.