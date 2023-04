“Não há mais mundo unipolar”, diz porta-voz iraniano, destacando que os EUA não são mais uma superpotência

“Estamos testemunhando uma mudança no equilíbrio do poder no mundo e não existe mais um mundo unipolar”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano edit

Sputnik — Falando aos repórteres na segunda-feira, Nasser Kanaani, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, disse que terminou o tempo em que os Estados Unidos eram a hegemonia global, dando as ordens em todo o mundo.

“Estamos testemunhando uma mudança no equilíbrio do poder no mundo e não existe mais um mundo unipolar. A questão de os Estados Unidos serem uma superpotência acabou”, disse Kanaani em uma coletiva de imprensa.

Ele observou que apesar das tentativas ocidentais de isolar o Irã e transformá-lo em um pária global, o estado do sudoeste asiático sempre foi “influente”. Ele acrescentou que, indo adiante, “o Irã não limitará suas relações externas a uma região específica”.

No ano passado, o Irã finalizou sua adesão à Organização de Cooperação de Xangai (OCX), um bloco eurasiático para coordenar o comércio, a segurança e a cooperação política entre nove grandes países, com mais de uma dúzia de outras nações observadoras e parceiras. Juntos, os membros da OCX constituem mais de 40% da população mundial e mais de 30% do produto interno bruto (PIB) mundial.

Mais recentemente, o Irã tem remendado as relações com seu rival regional, a Arábia Saudita, graças à crescente amizade de ambas as nações com a China, outro membro da OCX. O bloco BRICS de nações não-ocidentais em rápido desenvolvimento também pesou na expansão de suas fileiras, com a China e o Brasil manifestando recentemente apoio ao esforço; o Irã é um dos candidatos a membro.

Tudo isso aconteceu à medida que as sanções dos EUA contra o Irã continuaram a crescer e as ameaças israelenses de ações militares contra a República Islâmica continuaram a aumentar.

As sanções foram reinstituídas em 2018 após um hiato de três anos criado pela assinatura do Plano de Ação Compreensivo Conjunto (JCPOA). Washington alegou sem evidências que Teerã havia violado secretamente os termos do acordo, o que incluiu o abandono de qualquer tipo de programa de armas nucleares e a aceitação de limitações estritas à qualidade e quantidade de urânio que o país poderia refinar e armazenar.

Embora a administração Biden tenha reivindicado o desejo de restaurar o acordo, dois anos de conversações não o fizeram até o momento, e as sanções permaneceram.

Embora antes de 2015 essas sanções tivessem sido eficazes e destrutivas, após terem sido reinstituídas em 2018, muitas nações se recusaram a cumpri-las, exceto sob ameaça de ação dos EUA, e o Irã garantiu uma linha de salvação via Rússia e China que só se fortaleceu à medida que as sanções dos EUA se expandiram para incluir também as duas nações. Entretanto, a curto prazo, as sanções dos EUA causaram problemas econômicos agudos e tornaram muito mais difícil lidar com a pandemia da COVID-19.

O Pentágono alegou em seus recentes documentos estratégicos que a Rússia e a China representam uma ameaça à “ordem internacional baseada em regras”, ou à ordem global liderada pelos EUA que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, e identifica o Irã e a Coréia do Norte como nações que cooperam com esse esforço. Estas reivindicações sustentaram uma mudança marcante no pensamento estratégico dos EUA em direção ao que Washington chama de “grande competição de poder”, justificando um acúmulo militar ainda mais maciço em meio a planos de guerra em múltiplas frentes.

Enquanto as sanções dos EUA estão sendo usadas ostensivamente para tentar isolar essas nações e outras da comunidade global, elas estão tendo o efeito contrário, observou o Aiatolá Ali Khamenei, Líder Supremo do Irã, em novembro passado.

“As dimensões e a natureza da nova ordem não são exatamente conhecidas, mas seu layout pode ser traçado”, disse ele. “A primeira linha básica da nova ordem é 'o isolamento dos EUA'. Ao contrário do passado, quando os americanos se consideravam a única potência dominante no mundo, os EUA não têm uma posição importante na nova ordem e estão isolados. Não terão outra escolha senão deixar de interferir em várias partes do mundo”.

