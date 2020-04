Não há nada de incomum com a saúde de Kim, diz Coreia do Sul

As autoridades da Coreia do Sul informaram nesta terça-feira (21) que "não há nada de incomum" acontecendo na vizinha Coreia do Norte após a mídia norte-americana dizer que o Kim Jong-un estaria em estado de saúde grave após uma cirurgia edit

247 - De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, tanto fontes ouvidas pela reportagem como o porta-voz de Seul, Kang Min-seok, confirmaram que "não há sinais incomuns identificados dentro da Coreia do Norte. Não há nada que possamos confirmar com relação ao alegado problema de saúde do presidente Kim", disse ainda.

No fim da noite desta segunda-feira (20), diversos jornais e emissoras dos Estados Unidos noticiaram, citando fontes de inteligência do governo de Donald Trump, que Kim Jong-un teria sofrido complicações em uma cirurgia. Alguns, inclusive, chegaram a noticiar uma morte cerebral do líder, informa a Ansa.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.