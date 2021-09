Não há risco de tsunami no Brasil após erupção em La Palma, diz pesquisador

Apoie o 247

247 - O risco de um possível tsunami no Brasil, devido à erupção vulcânica na ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias, foi descartado pelo pesquisador Carlos Teixeira do Instituto Labomar (Instituto de Ciências do Mar), vinculado à UFC (Universidade Federal do Ceará). A informação é do portal UOL.

Segundo o acadêmico, o fenômeno que ocorre no parque Cumbre Vieja, a oeste da África, tem sido monitorado, mas ainda é tido como pequeno e que "em nenhum momento" está gerando ameaça de tsunami no país.

"Não há motivo para pânico. Não há nenhum alerta de tsunami e nenhum perigo de tsunami no Brasil. A gente não precisa se preocupar", afirmou o cientista.

Carlos Teixeira explicou que a ideia de um possível tsunami no Brasil se origina de um artigo científico publicado em 1999, mas que apenas ocorreria em um "deslizamento muito grande" causado por uma erupção explosiva em um dos vulcões das Ilhas Canárias, o que não ocorre neste domingo (19).

