'Não iniciamos nenhuma hostilidade, estamos tentando acabar com ela', diz Putin sobre guerra na Ucrânia

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, lembrou que a 'operação militar especial' na Ucrânia se deve a hostilidades de Kiev. Ele citou o golpe de 2014, que empoderou ultranacionalistas no país do Leste Europeu e desencadeou a guerra civil no Donbas.

Falando durante uma reunião com representantes da indústria da aviação nesta quinta-feira (9), Putin disse: "Gostaria de dizer mais uma vez: não iniciamos nenhuma hostilidade, estamos tentando acabar com ela. Essas hostilidades foram iniciadas por nacionalistas ucranianos e aqueles que os apoiaram em 2014, quando ocorreu o golpe. Foi assim tudo começou, os eventos na Crimeia e no Donbas seguiram depois disso", disse o chefe de estado.

Putin apontou que Kiev começou a guerra contra o Donbas em 2014 e, violando todos os acordos e obrigações, bloqueou efetivamente as repúblicas de Donetsk e Lugansk, que aderiram à Rússia após referendos em setembro do ano passado.



"Veículos militares pesados ​​foram usados ​​contra eles, grandes operações militares foram realizadas contra eles", observou. "Foi quando eles começaram a guerra. Ela durou oito anos e visava exterminar as pessoas que vivem lá e se sentem ligadas à Rússia, à cultura russa e à língua russa pelo sangue. Por quanto tempo poderíamos continuar tolerando isso?", questionou Putin. (Com TASS).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.