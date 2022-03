Não leve a Rússia de volta a 1917, adverte o rei dos metais russo Potanin

Apoie o 247

ICL

LONDRES, 11 Mar (Reuters) - Confiscar os ativos de empresas que fugiram da Rússia após a invasão da Ucrânia abalaria a confiança dos investidores por décadas e levaria a Rússia de volta aos dias calamitosos da revolução bolchevique de 1917, disse o magnata dos metais Vladimir Potanin.

Potanin, o maior acionista da Norilsk Nickel (GMKN.MM), o maior produtor mundial de paládio e níquel refinado, disse que a Rússia deve responder com pragmatismo à sua exclusão de faixas inteiras da economia global.

"Não devemos tentar 'bater a porta', mas tentar preservar a posição econômica da Rússia nos mercados que passamos tanto tempo cultivando", disse Potanin, 61 anos, presidente da Norilsk Nickel, no aplicativo de mensagens Telegram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Potanin disse que confiscar ativos de empresas que deixaram a Rússia colocaria o país à prova de investidores por décadas.

"Isso nos levaria 100 anos para 1917 e as consequências - uma falta global de confiança na Rússia por parte dos investidores - sentiríamos por muitas décadas", disse Potanin.

A economia da Rússia está enfrentando a crise mais grave desde a queda da União Soviética em 1991, depois que o Ocidente impôs pesadas sanções a quase todo o sistema financeiro e corporativo russo após a invasão da Ucrânia por Moscou em 24 de fevereiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, disse ao presidente Vladimir Putin na quinta-feira que o governo propôs colocar as empresas que deixaram a Rússia sob administração externa.

Os mecanismos exatos disso não são claros, embora haja um debate acirrado dentro da elite russa sobre quão severa deve ser a reação de Moscou às sanções ocidentais, disseram autoridades e empresários.

Putin disse que a Rússia permanecerá aberta para negócios e não pretende se fechar para aqueles que ainda querem fazer negócios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Muitos não - pelo menos por enquanto.

A BP disse no mês passado que estava abandonando sua participação na produtora de petróleo russa Rosneft (ROSN.MM), enquanto empresas como McDonald's (MCD.N) e Coca-Cola Co (KO.N) à Toyota (7203.T) e IKEA fecharam seus negócios na Rússia.

BATIDA DE PORTA?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A educação de Potanin como filho de um oficial de comércio soviético de alto escalão e a educação na academia diplomática de elite de Moscou sempre o diferenciaram um pouco de outros oligarcas que passaram da pobreza à riqueza no caos da década de 1990.

Os acordos de privatização sob o presidente Boris Yeltsin deram a Potanin e outros oligarcas o controle de alguns dos melhores ativos de uma antiga superpotência, embora sua influência tenha sido corroída sob Putin quando um novo grupo de ex-espiões colocou algumas das maiores unidades de produção de petróleo da Rússia sob controle estatal.

Além de ser o maior produtor mundial de paládio e níquel de alta qualidade, a MMC Norilsk Nickel é um grande produtor de platina e cobre. Também produz cobalto, ródio, prata, ouro, irídio, rutênio, selênio, telúrio e enxofre.

Potanin alertou que alguns países usaram sanções como forma de superar a concorrência, então Moscou precisava tomar decisões sábias e ponderadas.

Ele também pediu a remoção das restrições cambiais ao pagamento de cupons da dívida externa da Rússia, que, segundo ele, totaliza US$ 480 bilhões, porque uma inadimplência técnica no pagamento de juros poderia, segundo ele, permitir o pagamento do principal integral.

"Isso se aplica totalmente a grandes empresas públicas", disse Potanin. A Rússia disse no domingo que os pagamentos de títulos soberanos dependerão de sanções. consulte Mais informação

"Vemos que as próprias economias do Ocidente sofreram com a imposição de sanções contra a Rússia. Portanto, devemos ser mais sábios e evitar um cenário em que nossas sanções nos atinjam", disse Potanin.

Putin diz que a "operação militar especial" na Ucrânia é essencial para garantir a segurança russa depois que os Estados Unidos ampliaram a adesão à Otan até as fronteiras da Rússia e apoiaram líderes pró-ocidentais em Kiev.

A Ucrânia diz que está lutando por sua existência enquanto os Estados Unidos e seus aliados europeus e asiáticos condenaram a invasão russa. A China pediu calma.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: