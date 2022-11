"Não podemos permitir que o mundo caia em outra Guerra Fria", diz presidente indonésio no G20

Joko Widodo é o anfitrião da cúpula que reúne as 20 maiores economias do mundo edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Nesta terça-feira (15), o presidente da Indonésia, Joko Widodo, em seu discurso de abertura da cúpula do G20, em Bali, demonstrou preocupação com a tensão geopolítica e afirmou que todos os países têm a responsabilidade de alcançar a paz.

Widodo apelou às lideranças globais presentes para que o mundo trabalhe para impedir o mesmo cenário de divisão visto na segunda metade do século XX. "Não devemos dividir o mundo em partes. Não devemos permitir que o mundo caia em outra Guerra Fria", disse.

O presidente indonésio também levantou temores em relação às consequências do cenário do conflito na Ucrânia. "Se a guerra não for interrompida, será difícil para nós sermos responsáveis pelo futuro desta geração e das gerações vindouras", afirmou.

"Todos nós temos uma responsabilidade, não só para com os nossos povos, mas para com os povos do mundo. Ser responsável nesta situação significa que temos de pôr fim à guerra. Se a guerra não acabar, será difícil para o mundo seguir em frente", salientou o mandatário.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.