'Não posso trazer um problema de fora', diz Bolsonaro sobre a Ucrânia

Sputnik - Poucos dias após ser criticado pelo presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, por ter escolhido a neutralidade em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, Jair Bolsonaro tornou a abordar a questão, nesta segunda-feira (25).

Em discurso na abertura da Global Agribusiness Forum 2022, em São Paulo, Bolsonaro afirmou que "não quer guerra em nenhum lugar do mundo", mas que não poderia "trazer um problema lá de fora para o nosso colo".

"Fomos à Rússia e recebi críticas de 99,9% da imprensa, sobre críticas de outros países, mas eu sou presidente do Brasil. Quero paz, não quero guerra em lugar nenhum do mundo e faço o possível para isso, mas não posso trazer um problema lá de fora para o nosso colo, sem poder solucioná-lo, ficaríamos com dois problemas", disse Bolsonaro.

