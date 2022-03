'Não quero acreditar e não acredito', diz Lavrov sobre possibilidade de guerra nuclear

Apoie o 247

Reuters - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta quinta-feira que não acredita que o conflito na Ucrânia se transformará em uma guerra nuclear, mas alertou os Estados Unidos e a Europa que Moscou nunca mais quer ser dependente do Ocidente.

A economia da Rússia está enfrentando a crise mais grave desde a queda da União Soviética em 1991, depois que o Ocidente impôs pesadas sanções a quase todo o sistema financeiro e corporativo russo após a invasão da Ucrânia por Moscou em 24 de fevereiro.

Questionado por um correspondente do Kremlin para o jornal russo Kommersant se ele achava que uma guerra nuclear poderia ser desencadeada, Lavrov disse a repórteres na Turquia: "Não quero acreditar e não acredito".

Lavrov, ministro das Relações Exteriores do presidente Vladimir Putin desde 2004, disse que o tema nuclear foi lançado em discussões apenas pelo Ocidente, que, segundo ele, continua voltando à guerra nuclear como Sigmund Freud, o pai da psicanálise.

"É claro que nos preocupa quando o Ocidente, como Freud, continua voltando e voltando a esse tópico", disse Lavrov após conversas em Antalya, Turquia, com seu colega ucraniano Dmytro Kuleba.

Lavrov disse que as conversas sobre um possível ataque russo aos antigos estados bálticos soviéticos - Lituânia, Letônia e Estônia, agora todos membros da União Europeia e da Otan - "parecem ser velhas farsas".

A Rússia e os Estados Unidos têm os maiores arsenais de ogivas nucleares após a Guerra Fria, que dividiu o mundo durante grande parte do século 20, colocando o Ocidente contra a União Soviética e seus aliados.

Putin, em 27 de fevereiro, ordenou que as forças nucleares da Rússia fossem colocadas em alerta máximo, citando sanções ocidentais e comentários agressivos dos principais membros da aliança militar da Otan. Mais tarde, autoridades russas citaram comentários britânicos sobre um possível confronto entre a Otan e a Rússia.

IR PARA O LESTE

Putin diz que a "operação militar especial" na Ucrânia é essencial para garantir a segurança russa depois que os Estados Unidos ampliaram a adesão à Otan até as fronteiras da Rússia e apoiaram líderes pró-ocidentais em Kiev.

A Ucrânia diz que está lutando por sua existência e os Estados Unidos, e seus aliados europeus e asiáticos condenaram a invasão russa. A China pediu calma.

Agora que o Ocidente impôs sanções paralisantes à Rússia, Lavrov disse que Moscou está se afastando do Ocidente e lidará com as consequências econômicas.

"Vamos sair desta crise com uma psicologia e uma consciência revitalizadas: não teremos ilusões de que o Ocidente possa ser um parceiro confiável", disse Lavrov. "Faremos tudo para garantir que nunca mais dependamos do Ocidente nas áreas de nossa vida que tenham um significado significativo para nosso povo".

Em Moscou, Sergei Chemezov, um aliado próximo de Putin, também defendeu as ações russas na Ucrânia, dizendo que a Rússia poderia suportar as sanções incapacitantes impostas pelo Ocidente e acabaria saindo vitoriosa.

"Se você olhar para a história da Rússia, quase toda essa história a Rússia lutou com sanções diferentes, com inimigos que a cercavam, e ela sempre saiu como a vencedora", disse Chemezov, CEO da Rostec, à equipe.

"Agora será o mesmo", disse Chemezov, que trabalhou como espião da KGB com Putin na ex-Alemanha Oriental antes do desmembramento soviético.

Quando a União Soviética desmoronou, muitas pessoas na Rússia e no Ocidente esperavam que as divisões da Guerra Fria tivessem acabado.

Questionado sobre as sanções energéticas impostas pelos Estados Unidos, Lavrov disse que a Rússia não tentará convencer nenhum comprador a comprar sua energia.

Em uma clara referência à China, a segunda maior economia do mundo, Lavrov disse que a Rússia tem mercados para seu petróleo e gás.

