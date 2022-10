'Não seria sensato para os EUA incluir Ucrânia na Otan', diz Henry Kissinger

Apoie o 247

Sputnik - "O principal desafio cresceu quando o Muro de Berlim caiu. Do ponto de vista russo, os Estados Unidos tentaram integrar toda a região [da Europa de Leste] sem exceção em um sistema estratégico pró-americano. Penso que não seria o mais sensato para a política dos EUA tentar incluir a Ucrânia na OTAN", declarou o ex-secretário de Estado dos EUA Henry Kissinger.

A declaração do ex-secretário de Estado dos EUA no tempo de Richard Nixon ocorre no mesmo dia em que o presidente da Ucrânia Vladimir Zelensky anunciou que seu país apresentou o pedido de adesão à Otan de forma acelerada.

Kissinger advertiu também que uma eventual adesão da Ucrânia à Aliança Atlântica poderia acelerar as tensões em direção a um conflito nuclear e afirmou que o uso de armas nucleares mudaria para sempre a ordem mundial.

Pouco depois do anúncio de Zelensky, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, afirmou que o bloco mantém sua política de "portas abertas" para que qualquer democracia europeia se una à Aliança, mas deixou claro que sua principal preocupação neste momento é apoiar a Ucrânia para que se defenda e não intervir diretamente com tropas no conflito.

