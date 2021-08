“Não tem saída para os EUA se envolverem no rastreamento político”, diz vice-ministro das Relações Exteriores da China

Ma Zhaoxu afirmou que o documento dos EUA sobre o rastreamento do novo coronavírus se trata de um relatório político falso, sem cientificidade e credibilidade edit

Rádio Internacional da China - O vice-ministro das Relações Exteriores da China, Ma Zhaoxu, falou neste sábado (28) sobre o relatório de investigação de rastreamento divulgado pela agência de inteligência dos Estados Unidos.

Ma Zhaoxu afirmou, em entrevista ao Grupo de Mídia da China, que se trata de um relatório político falso, sem cientificidade e credibilidade. O lado chinês expressou firme oposição ao documento. O rastreamento da origem do novo coronavírus é uma questão científica complexa e só deve ser pesquisada por cientistas de todo o mundo. No entanto, os Estados Unidos ignoram a ciência e os fatos, persistem na manipulação política e no rastreamento de inteligência.

Segundo o vice-ministro, a China atribui grande importância e participa ativamente da cooperação científica do rastreamento global. E nessa questão, são os Estados Unidos que não transparentes e não cooperativos. Até agora, os EUA se recusaram a responder às dúvidas razoáveis da comunidade internacional, tentando esconder a verdade e fugir da responsabilidade. Os Estados Unidos têm a responsabilidade e a obrigação de dar uma explicação ao mundo.

Tradução: Cecília Ma

Revisão: Gabriela Nascimento

