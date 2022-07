"Não vou renunciar", garante Boris Johnson diante de forte pressão no Reino Unido

Apoie o 247

Reuters - Um grupo de ministros seniores de Boris Johnson deve pedir a ele que renuncie ao cargo de primeiro-ministro britânico nesta quarta-feira (6), disseram reportagens da mídia, depois que ele insistiu que não renunciaria diante de uma rebelião crescente em seu partido.

Com uma reportagem da BBC de que um grupo de ministros importantes estava prestes a dizer a Johnson para sair e as demissões do governo subindo para mais de 30, alguns questionaram a sabedoria de Johnson tentando enfrentar a tempestade, perguntando em voz alta se havia alguém para preencher o fluxo repentino de vagas.

Apesar de ter sido quase fatalmente ferido, Johnson disse que tinha um mandato da eleição de 2019 para continuar.

"Eu não vou renunciar e a última coisa que este país precisa, francamente, é uma eleição", disse ele a um comitê parlamentar.

A resposta foi brutal. Em questões parlamentares, alguns de seu Partido Conservador lutavam para não rir quando outros zombavam do primeiro-ministro. Mais tarde, ele levou uma surra do chamado comitê de ligação, onde políticos de alto escalão o interrogaram sobre seu comportamento passado, sua motivação e alguns dos escândalos que definiram grande parte de seu mandato.

Johnson pode ter algum alívio do chamado Comitê de 1922, que define as regras para votos de confiança de liderança. Ele decidiu realizar uma eleição para seu executivo antes de mudar as regras para antecipar um voto de confiança em Johnson.

Um porta-voz disse que Johnson estava confiante de que ganharia uma moção de confiança.

Johnson foi firme em seu desejo de continuar.

Chegando ao parlamento para a aparição, ele respondeu a perguntas sobre se desistiria com as palavras: "Não, não, não". Ele disse ao comitê de ligação que continuaria entregando seu programa com o qual venceu as eleições de 2019, sugerindo sarcasticamente que estava tendo uma semana "ótima".

"Francamente, o trabalho de um primeiro-ministro em circunstâncias difíceis quando você recebe um mandato colossal é continuar", disse Johnson ao parlamento. "E é isso que eu vou fazer."

Anteriormente, ele tentou reafirmar sua autoridade nomeando rapidamente Nadhim Zahawi, uma estrela em ascensão no Partido Conservador amplamente creditado pelo lançamento bem-sucedido das vacinas contra Covid-19, como ministro das Finanças.

Mas a BBC informou que um grupo de ministros, incluindo Zahawi, pediria sua saída.

Nas aparições no comitê de ligação e no parlamento, Johnson não poderia ter iludido o nível de raiva em seu partido.

Parlamentares conservadores perguntaram repetidamente se ele faria a coisa certa e iria para o comitê de ligação, enquanto no parlamento os ministros do gabinete lutavam para conter o riso enquanto o líder trabalhista da oposição zombava de seu gabinete.

Ele sublinhou a reversão de sua sorte política – de uma vitória eleitoral esmagadora em 2019 até agora, quando a renúncia de seus ministros das Finanças e da Saúde abriu as comportas para mais ministros subalternos renunciarem.

De pé nos bancos de trás, seu ex-ministro da Saúde, Sajid Javid, detalhou os escândalos, erros e gafes que marcaram o mandato de Johnson até agora.

"Em algum momento, temos que concluir que já é o suficiente. Acredito que esse ponto é agora", disse Javid a um parlamento silencioso, com Johnson ouvindo com cara de pedra.

'Chutando e gritando'

Na última aparição perante os presidentes de comitês selecionados, um primeiro semestre relativamente calmo rapidamente desceu em perguntas sobre seu comportamento e suas opiniões sobre os padrões éticos na política.

A certa altura, ele foi questionado se estava sofrendo de perda de memória quando não conseguiu responder a uma pergunta - uma referência à sua desculpa para nomear alguém que enfrentou acusações de má conduta sexual.

"Suspeito que teremos que arrastá-lo chutando e gritando de Downing Street", disse um parlamentar conservador à Reuters, falando sob condição de anonimato. "Mas se tivermos que fazer dessa maneira, então faremos."

Ex-jornalista e prefeito de Londres que se tornou o rosto da saída do Reino Unido da União Europeia, sua vitória esmagadora nas eleições de 2019 logo deu lugar a uma abordagem combativa e muitas vezes caótica do governo.

Sua liderança esteve atolada em escândalos nos últimos meses, com o primeiro-ministro multado pela polícia por violar as leis de bloqueio do Covid-19 e um relatório condenatório publicado sobre o comportamento de funcionários em seu escritório em Downing Street que violaram suas próprias regras de bloqueio.

Também houve reviravoltas políticas, uma defesa malfadada de um legislador que quebrou as regras de lobby e críticas de que ele não fez o suficiente para combater a inflação, com muitos britânicos lutando para lidar com o aumento dos preços dos combustíveis e alimentos.

O último escândalo viu Johnson se desculpando por nomear um legislador para um papel envolvido no bem-estar e disciplina do partido, mesmo depois de ser informado de que o político havia sido alvo de queixas sobre má conduta sexual.

A narrativa de Downing Street mudou várias vezes sobre o que o primeiro-ministro sabia sobre o comportamento passado do político, que foi forçado a renunciar, e quando ele soube disso. Seu porta-voz culpou um lapso na memória de Johnson.

Isso levou Rishi Sunak a deixar o cargo de chanceler do Tesouro - o ministro das Finanças - e Javid a renunciar ao cargo de secretário de saúde.

Vários ministros juniores que se demitiram citaram a falta de julgamento de Johnson, padrões e incapacidade de dizer a verdade.

Uma pesquisa instantânea do YouGov descobriu que 69% dos britânicos achavam que Johnson deveria deixar o cargo de primeiro-ministro.

Há um mês, Johnson sobreviveu a um voto de confiança de parlamentares conservadores. As regras atuais do partido significam que ele não pode enfrentar outro desafio desse tipo por um ano, mas alguns legisladores estão tentando mudar essas regras. Se Johnson fosse embora, o processo para substituí-lo poderia levar alguns meses.

"Como o primeiro-ministro constantemente tenta se desviar da questão, sempre tenta culpar outras pessoas pelos erros e isso não deixa nada para ele fazer além de assumir a responsabilidade e renunciar", disse Gary Sambrook, legislador conservador eleito pela primeira vez em 2019.

