NASA anuncia primeiro voo motorizado para Marte em abril

A NASA tentará o primeiro voo motorizado para Marte, com o helicóptero Ingenuity. A agência espacial informou que estão planejados até cinco voos de dificuldade gradual edit

247 - A NASA tentará o primeiro voo motorizado para Marte, com o helicóptero Ingenuity. A previsão é que isso aconteça no dia 8 do próximo mês. Será a primeira vez que um dispositivo motorizado irá voar fora da Terra.

O Ingenuity é um helicóptero ultraleve, com apenas 1,8 kg e 1,2 metros de largura. A ideia da missão é que o Ingenuity se desacople do robô e decole na vertical. Durante o voo, o helicóptero deve captar 30 fotos por segundo. As informações foram publicadas pela Rádio Metropolitana FM.

A agência espacial informou que estão planejados até cinco voos de dificuldade gradual. As primeiras experiências de voos aconteceram por meio de envio de balões meteorológicos, não motorizados, para Vênus.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.