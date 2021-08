Nasa prepara simulação de vida em Marte e recruta voluntários

TrendsBR - Que tal viver em Marte? Apesar de as chances de os cidadãos comuns viajarem para o Planeta Vermelho serem baixíssimas, a Nasa está procurando candidatos para passar um ano simulando a convivência em Marte.

A agência espacial americana quer usar esses voluntários remunerados em sua preparação para o envio de uma missão tripulada para Planeta Vermelho até 2025.

Os interessados podem se inscrever no projeto Mars Dune Alpha, que selecionará apenas quatro voluntários para viverem no habitat marciano de 157 m² criado por uma impressora 3D e que está localizado no Centro Espacial Johnson da Nasa, em Houston, no Texas (EUA).

O local foi projetado pela empresa americana Icon, especializada em construções com estrutura criada por meio da impressão 3D.

Não haverá janelas e os candidatos terão de consumir comida pronta projetada para essa situação.

Os voluntários participarão de situações simuladas de uma missão espacial para Marte, como caminhadas no espaço, restrição da comunicação na volta para casa, comida e recursos restritos e falhas de equipamento.

“Queremos entender como os humanos atuam nessas situações. Estamos olhando para situações realistas de Marte”, afirma Grace Douglas, cientista-chefe de alimentos do projeto, citada pelo site australiano Sky News.

Para participar da simulação do habitat marciano, os candidatos devem possuir título de mestre em ciências, engenharia ou matemática, ou ter experiência como piloto.

Segundo a Nasa, apenas cidadãos americanos ou residentes permanentes dos EUA são elegíveis para o experimento, além de possuírem entre 30 e 55 anos de idade e terem boa saúde física, sem problemas metabólicos e nem tendência a enjoo.

