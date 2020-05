Nasa reiniciará voos espaciais tripulados dos EUA com lançamento histórico da SpaceX

Reuters - A SpaceX, fabricante de foguetes do empreendedor bilionário Elon Musk, deve colocar dois norte-americanos em órbita nesta quarta-feira, uma missão que partirá da Flórida e marcará o primeiro voo espacial de astronautas da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) decolando de seu próprio país em nove anos.

Um foguete SpaceX Falcon 9 deve partir do Centro Espacial Kennedy às 17h33 (horário de Brasília), levando Doug Hurley e Bob Behnken para uma jornada de 19 horas a bordo da Crew Dragon, cápsula recém-projetada pela empresa, rumo à Estação Espacial Internacional.

Eles devem partir da mesma plataforma de lançamento usada pelo último ônibus espacial da Nasa, pilotado por Hurley, em 2011. O presidente dos EUA, Donald Trump, e seu vice, Mike Pence, se programaram para ir ao Cabo Canaveral para ver o lançamento pessoalmente.

A possibilidade de uma partida na hora marcada depende do clima —na noite de segunda-feira, meteorologistas citaram 40% de chance de tempestades sobre o leste da Flórida forçarem um adiamento. Se isso acontecer, a próxima janela de lançamento surgirá na tarde de sábado.

Uma missão bem-sucedida concretizaria a maior prioridade da Nasa, tal como articulada pelo chefe da agência, Jim Bridenstine, de retomar lançamentos de “astronautas americanos em foguetes americanos em solo americano”. Nos últimos nove anos, os astronautas da Nasa tiveram que pegar carona a bordo da espaçonave russa Soyuz.

Para Musk, o lançamento desta quarta-feira representa outro marco dos foguetes reutilizáveis, dos quais sua empresa foi pioneira, concebidos para tornar as viagens espaciais mais baratas e frequentes. Ele também marcará a primeira vez em que veículos espaciais para fins comerciais cuja posse e operação cabem a uma entidade privada, e não a Nasa, colocaram norte-americanos em órbita.

A última vez em que a Nasa levou astronautas ao espaço usando um veículo novo foi 40 anos atrás, no início do programa dos ônibus espaciais.

Musk, empresário sul-africano do setor de alta tecnologia que fez fortuna no Vale do Silício, também é o presidente-executivo da montadora de veículos e fabricante de baterias Tesla Inc.

Hurley, de 53 anos, e Behnken, de 49, funcionários da Nasa contratados para voar na SpaceX, devem ficar na estação espacial durante várias semanas, auxiliando uma equipe pequena a bordo do laboratório orbital.

A gigante aeroespacial Boeing, que produz seus próprios veículos de lançamento espacial e disputa contratos da Nasa com a SpaceX, deve lançar seu veículo CST-100 Starliner com astronautas a bordo pela primeira vez no ano que vem.

