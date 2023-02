Naufrágio de barco com imigrantes deixa mais de 30 corpos na costa da Itália

Apoie o 247

ICL

247 - Pelo menos 33 pessoas morreram após o naufrágio de um barco com imigrantes na costa leste da região da Calábria, na Itália. A informação foi divulgada por agências internacionais de notícias neste domingo (26).

De acordo com a agência ANSA, 27 corpos foram achados nas margens de Steccato di Cutro, um balneário na província de Crotone.

A embarcação, que trazia imigrantes do Irã, do Paquistão e do Afeganistão, bateu contra rochas em um mar agitado.

A Itália é um dos principais pontos de desembarque de imigrantes que tentam entrar na Europa, mas o caminho do Mediterrâneo central é um dos mais perigosos do mundo.

Segundo o Projeto de Migrantes Desaparecidos da Organização Internacional para as Migrações, 20.333 pessoas morreram ou desapareceram no Mediterrâneo central desde 2014.

Agências afirmaram que ao menos 40 pessoas sobreviveram ao naufrágio.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.