Naufrágio na Itália mata 80 cidadãos afegãos, diz Ministério das Relações Exteriores do Taliban

CABUL (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores do Afeganistão, país governado pelo Taliban, disse nesta terça-feira que 80 cidadãos afegãos, incluindo crianças, morreram no naufrágio de domingo no litoral sul da Itália.

As equipes de resgate confirmaram até agora que pelo menos 64 pessoas morreram depois que um veleiro afundou no mar agitado perto de Steccato di Cutro, um balneário na costa leste da Calábria. Oitenta pessoas foram resgatadas e acredita-se que mais pessoas estejam desaparecidas.

"Com grande tristeza, soubemos... que 80 refugiados afegãos, incluindo mulheres e crianças, que viajavam da Turquia para a Itália em um barco de madeira, se afogaram e morreram no mar do sul da Itália", disse o Ministério de Relações Exteriores do Afeganistão em comunicado.

"O Emirado Islâmico do Afeganistão ora por perdão aos mártires e paciência para as famílias e parentes das vítimas, pedindo mais uma vez a todos os cidadãos que evitem ir para países estrangeiros por meio de migração irregular", acrescentou o comunicado do Taliban, referindo-se ao nome oficial de seu governo.

O barco partiu do porto de Izmir, no oeste da Turquia. A agência de refugiados da ONU disse que quase metade das chegadas por mar entre a Turquia e a Itália no ano passado foram de afegãos.

