Navio com mais de 40 pessoas e quase 6 mil vacas afunda próximo ao Japão

Um navio com 43 tripulantes e 5,8 mil vacas naufragou após um tufão Maysak, que passava pela costa oeste do Japão. Uma pessoa foi resgatada

Um navio com 43 tripulantes e 5,8 mil vacas naufragou após um tufão Maysak, que passava pela costa oeste do Japão. Um chefe de oficiais foi resgatado na noite dessa quarta-feira (2) pela Guarda Costeira japonesa. Ele afirmou que o motor do navio parou e que uma onda fez a embarcação virar antes de afundar.

A embarcação "Gulf Livestock 1" seguia para um porto da China e fez um pedido de ajuda na madrugada de quarta-feira (2), quando estava a 185 km da ilha japonesa Amami Oshima.

De acordo com a Associated Press, o navio deixou o porto de Napier, no nordeste da Nova Zelândia, em meados de agosto, e estava a caminho de Tangshan, na costa leste da China. A tripulação era composta por 39 filipinos, dois neozelandeses e dois australianos.

Três embarcações da Guarda Costeira, cinco aeronaves e mergulhadores seguem na busca por sobreviventes.

