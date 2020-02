Navio russo suspeito de espionagem coloca Marinha brasileira em alerta

247 - A Marinha brasileira monitorou durante uma semana um navio russo de pesquisa e inteligência suspeito de espionagem nos Estados Unidos e na Europa. O Centro Integrado de Segurança Marítima do Rio de Janeiro detectou no último dia 10 o Yantar, uma embarcação de tecnologia avançada de sensores, dentro da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) do Brasil. O navio sumiu do monitoramento. A hipótese é a de que o equipamento AIS, que permite a sua localização, tenha sido desligado.

No domingo, 16, um helicóptero da Marinha e um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) localizaram a embarcação a 50 milhas (80 quilômetros) das praias do Rio.

A embarcação está há cinco anos em atividade. Desde seu lançamento, a Rússia diz que o navio de 5.700 toneladas e 108 metros atua em pesquisas científicas e em ajuda a outros países.